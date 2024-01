RANDONNEE ACCOMPAGNEE AU COEUR DE LA VÔGE Bains-les-bains La Vôge-les-Bains, vendredi 19 avril 2024.

RANDONNEE ACCOMPAGNEE AU COEUR DE LA VÔGE Bains-les-bains La Vôge-les-Bains Vosges

Vendredi

La nature a tant à partager …

Guide professionnel passionné, Valéry vous propose de (re)découvrir le milieu naturel et toutes ses richesses.

Faune, flore, mondes visible et invisible, dans un climat de détente, vous vous (re)connectez à l’essentiel. Émerveillement et bien-être assurés !

Bonnes chaussures conseillées. Départ Office de Tourisme de Bains-­les-­BainsTout public

8 EUR.

Bains-les-bains 3 avenue André Demazure

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 14:30:00

fin : 2024-04-19 17:00:00



