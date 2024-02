RELAXATION IMMERSIVE Bains-les-bains La Vôge-les-Bains, mardi 7 mai 2024.

RELAXATION IMMERSIVE Bains-les-bains La Vôge-les-Bains Vosges

Mardi

Relaxation immersive avec un casque de réalité virtuelle.

Détente immédiate, évasion garantie, une bulle de déconnexion pour faire un travail intérieur et se sentir mieux immédiatement et durablement

Les ambiances visuelles et sonores sont composées à la fois d’une immersion dans des paysages naturels, de bruits et d’une musique légère qui vont stimuler les émotions et la conscience de soi et catalyser les bienfaits de la séance.

Les séances utilisent les protocoles de relaxation et de sophrologie en proposant des exercices de respiration et des guidages vocaux thématiques pour le bien-être du corps et de l’esprit. Séance de 10min.

A découvrir absolument !!!Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 14:30:00

fin : 2024-05-07 16:00:00

Bains-les-bains 3 avenue André Demazure

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

L’événement RELAXATION IMMERSIVE La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-06 par OT EPINAL ET SA REGION