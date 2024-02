BINGO SPÉCIAL PIRATES Plombières-les-Bains, vendredi 10 mai 2024.

BINGO SPÉCIAL PIRATES Plombières-les-Bains Vosges

Vendredi

Le casino organise un bingo spécial Pirates!!!

Ouverture des portes à 19h30 Petite restauration sur place

DÉGUISEZ-VOUS ET REMPORTEZ UN CADEAU !!!

Du cash* à gagner !

Profitez également d’animations, encore plus de cadeaux… et de nombreuses surprises vous attendent !

Soirée animée par Cédric et notre DJ DIMI !!!

Forfait à 35€/pers (10 parties** 3 grilles par partie).

Préventes disponibles sur le site www.bingo.partouche.com

*Cash = espèces

**3 grilles par partie

Jeu avec obligation d’achat et autorisé dans les casinos Partouche, pour plus d’information, visitez notre site bingo.partouche.com. Réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux sur présentation d’une pièce d’identité, en cours de validité.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 appel non surtaxé)Adultes

35 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 20:00:00

fin : 2024-05-10 23:59:00

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est

L’événement BINGO SPÉCIAL PIRATES Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-22 par OT REMIREMONT