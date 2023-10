EXPOSITION : LA FABRICATION DE LA MUSIQUE – PARCOURS EN AUTONOMIE Cours Stanislas Mirecourt, 4 septembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Exposition la fabrication de la musique : parcours en autonomie

Du Mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dimanche et jours fériés : de 14h à 18h

La fabrication de la musique : le projet pour fêter les 50 ans du musée

Découvrez l’exposition « La fabrication de la musique » à votre rythme. Accompagnés d’un livret remis à l’accueil et de multiples dispositifs présents dans l’exposition, explorez la collection du Musée de Mirecourt, découvrez le parcours d’un objet dès son arrivée dans les collections du musée, rencontrez des artistes, immergez-vous dans des salons de musique, découvrez les gestes de la musique…

Le parcours d’exposition est enrichi de nombreux outils de médiations mis à la disposition des visiteurs : fiches de salle, dossiers thématiques, commentaires audio, musique à écouter, vidéos, objets à toucher et à manipuler, instruments à essayer. Ces outils sont signalés par des pictogrammes dans chacune des séquences.

Les visites de groupes sont possibles en dehors de ces horaires, uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs ou au musée de la lutherie.. Tout public

Vendredi 2023-09-04 10:00:00 fin : 2023-10-31 12:00:00. 5 EUR.

Cours Stanislas Musée de la Lutherie et de l’Archèterie Françaises

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



The making of music exhibition: self-guided tour

Tuesday to Saturday, 10am to 12pm and 2pm to 6pm

Sundays and public holidays: 2pm to 6pm

The making of music: the project to celebrate the museum’s 50th anniversary

Discover the « Making of Music » exhibition at your own pace. Accompanied by a booklet handed out at the reception desk and the many devices present in the exhibition, explore the Musée de Mirecourt’s collection, discover the path of an object from its arrival in the museum’s collections, meet artists, immerse yourself in music salons, discover the gestures of music…

The exhibition itinerary is enriched by a host of mediation tools available to visitors: room cards, thematic files, audio commentaries, music to listen to, videos, objects to touch and handle, instruments to try out. These tools are indicated by pictograms in each sequence.

Group visits are possible outside these times, but only on reservation at the Mirecourt Tourist Office or at the Musée de la lutherie.

Exposición « Hacer música »: visita autoguiada

De martes a sábado, de 10.00 a 12.00 h. y de 14.00 a 18.00 h

Domingos y festivos: de 14:00 a 18:00 h

La fabricación de la música: el proyecto para celebrar el 50 aniversario del museo

Descubra la exposición « La creación de la música » a su ritmo. Acompañado por un folleto que se le entregará en la recepción y por diversos dispositivos presentes en la exposición, explore la colección del museo de Mirecourt, descubra cómo un objeto llegó a formar parte de las colecciones del museo, conozca a artistas, sumérjase en las salas de música y descubra cómo se hace la música…

El recorrido de la exposición se enriquece con una amplia gama de herramientas mediáticas a disposición de los visitantes: fichas de sala, fichas temáticas, comentarios sonoros, música para escuchar, vídeos, objetos para tocar y manipular e instrumentos para probar. Estas herramientas se indican mediante pictogramas en cada secuencia.

Las visitas en grupo son posibles fuera de estos horarios, pero únicamente previa concertación en la Oficina de Turismo de Mirecourt o en el Museo de la Lutería.

Ausstellung Die Herstellung von Musik: Selbstständiger Rundgang

Dienstag bis Samstag: 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Sonntag und Feiertage: von 14 bis 18 Uhr

Die Herstellung von Musik: Das Projekt zur Feier des 50-jährigen Bestehens des Museums

Entdecken Sie die Ausstellung « Die Herstellung von Musik » in Ihrem eigenen Tempo. Begleitet von einem Büchlein, das Sie am Empfang erhalten, und zahlreichen Vorrichtungen in der Ausstellung erkunden Sie die Sammlung des Museums von Mirecourt, entdecken Sie den Weg eines Objekts ab seiner Ankunft in den Sammlungen des Museums, treffen Sie Künstler, tauchen Sie in Musiksalons ein, entdecken Sie die Gesten der Musik…

Der Ausstellungsrundgang wird durch zahlreiche Vermittlungstools bereichert, die den Besuchern zur Verfügung stehen: Raumkarten, Themendossiers, Audiokommentare, Musik zum Anhören, Videos, Objekte zum Anfassen und Anfassen, Instrumente zum Ausprobieren. Diese Werkzeuge sind in jeder Sequenz mit Piktogrammen gekennzeichnet.

Gruppenbesuche sind auch außerhalb dieser Zeiten möglich, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung oder im Geigenbaumuseum.

