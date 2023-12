CONFÉRENCE UNIVERSITÉ DE LA CULTURE PERMANENTE : PROGRAMME 2023 – 2024 48 rue Sainte Cécile – Cinéma Rio Mirecourt, 7 mai 2024, Mirecourt.

Mirecourt Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-05-07 14:30:00

fin : 2024-05-21

L’UCP ( Université de la Culture Permanente ) reprend son cycle de conférences tous les mardis à 14h30

Cinéma Rio rue Sainte Cécile Mirecourt

05/12/2023 – Organisation et vie dans la ruche. M. Daniel WIESNIEWSKI, Apiculteur.

12/12/2023 – Pier Paolo Pasolini (1922-1975), poète des mots et de l’image. M. Bernard JACQUIER, Professeur agrégé de Lettres classiques.

19/12/2023 – Diplomatie et défense. M. le Général Alain PETIOT.

09/01/2024 – La grande pyramide de Khéops. M. François BOURDON, Conférencier.

16/01/2024 – G. Delerue (1925-1992), musicien aux 600 compositions pour l’image. M. Jean-Marc ILLI, Professeur honoraire, Université de Lorraine.

23/01/2024 – L’abbaye de Monreale. M. Lucien LARRET, Professeur honoraire d’Histoire.

30/01/2024 – Le littoral roumain et le Danube. M. Vasile MARUTA, Docteur en Littérature française générale et comparée.

06/02/2024 – Dubrovnik, perle de l’Adriatique. M. Frédéric MAGUIN, Guide-conférencier du Patrimoine.

13/02/2024 – Sel de Lorraine, pouvoir et convoitises. M. Michel REMILLON, Président des Amis du Musée du Sel de Marsal.

20/02/2024 – Comment et pourquoi jouer avec les mots ? Un outil polémique poétique, ludique… et pour la boutique ! M. Patrice KELCHE, Professeur de Lettres classiques.

12/03/2024 – Buffon, naturaliste et scientifique de génie au siècle des Lumières. Mme Roseline PAGNY-LECLERC, Commissaire divisionnaire honoraire de la Police nationale.

19/03/2024 – Femmes de l’ombre mises en lumière. Mme Gabrielle HIRCHWALD, Maître de Conférences, Université de Lorraine.

26/03/2024 – La transition énergétique. M. Gérard BONHOMME, Professeur émérite, Université de Lorraine.

02/04/2024 – Comprendre le travail du créateur Hergé. M. Lucien LARRET, Professeur honoraire d’Histoire.

09/04/2024 – Taïwan, la guerre est-elle inéluctable ? M. Claude LAVICKA, Professeur, Université de Lorraine.

16/04/2024 – Comment la médecine profite des mouvements scientifiques et techniques. M. Hubert TONNELIER, Médecin, ancien Chef de service du SAMU 88.

07/05/2024 – La gratitude dans nos vies. Mme Emmanuelle HUMBLOT-CORBEL, Professeur de Philosophie.

14/05/2024 – Charles Gounod, de l’église à la scène. M. Philippe LEIDER, Chef de chœur, spécialiste de la musique française du XIXe siècle.

21/05/2024 – Henri Hogard, un Vosgien remarquable au XIXe siècle. M. Christian EURIAT, Professeur honoraire de Philosophie et de Sciences de l’Education..

48 rue Sainte Cécile – Cinéma Rio Cinéma Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



