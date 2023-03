COPERNIC / GLITCH Les Arcades, 1 avril 2023, Aix-en-Provence.

COPERNIC / GLITCH Samedi 1 avril, 20h00 Les Arcades 6€ en pré-vente / 8€ sur place

COPERNIC [Rock Garage Psyché] :

Mélangeant rock garage, et ambiances psychédéliques, la musique de Copernic est une mosaïque de diverses influences des 50 dernières années.

https://www.facebook.com/copernicmusic

https://www.youtube.com/user/copernicmusic

GLITCH [Post Punk]

Lauréats Class’Eurock 2021

Du post punk, ce groupe originaire de Marseille a tiré toute la force brute et une manière radicale d’envisager le rock. De la new wave ils ont extrait les harmonies désespérées et les leads qui donnent envie d’élire domicile dans une ruelle sombre. Un mix efficace qui (de source sûre) en fait l’un des groupes rock les plus excitants du moment…

Tarifs :

Prévente : 5€ + frais de loc

8 € sur place

Infos pratiques

Bar et petite restauration sur place

ancien, Chem. du Coton Rouge, 13100 Aix-en-Provence

https://goo.gl/maps/gw7EX7oX9igFJS4A6

