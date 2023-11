Partage physiologique et création d’objet 109 Avenue Du Petit Barthélémy Aix-en-Provence, 7 mai 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

À l’occasion de ce temps de résidence pour la création Organicitées, nous rendrons poreux nos espaces d’essais, de recherches qui se nourrissent d’un principe de mouvement continu entre le conscient et l’inconscient..

2024-05-07 10:00:00 fin : 2024-05-07 16:00:00

109 Avenue Du Petit Barthélémy 3 bis f

Aix-en-Provence 13617 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



During this residency period for Organicite?es creations, we’ll be making our experimental and research spaces porous, based on a principle of continuous movement between the conscious and the unconscious.

Durante este periodo de residencia para la creación de Organicite?es, haremos porosos nuestros espacios experimentales y de investigación, basándonos en un principio de movimiento continuo entre lo consciente y lo inconsciente.

In dieser Zeit der Residenz für die Kreation Organicite?es werden wir unsere Räume für Versuche und Forschungen, die sich aus dem Prinzip der ständigen Bewegung zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten nähren, porös machen.

