Toute(s) une histoire, le conte improvisé dont tu es le héros Cité du Livre Aix-en-Provence, mercredi 15 mai 2024.

Toute(s) une histoire, le conte improvisé dont tu es le héros Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Un conteur entre dans la lumière… Devant lui, un vieux grimoire… Dans ce grimoire, des pages blanches… Des pages qui vont s’écrire sous les yeux scintillants des enfants.

Devant eux, et grâce à eux. Car ce sont bel et bien les enfants qui sont au cœur de Toute(s) une histoire . Ce sont eux qui décident de l’univers de l’histoire qu’ils veulent voir, de ce que vont traverser les différents personnages interprétés par cinq comédiens de la LIPAIX… Ce sont eux qui viennent en aide à leurs héros d’un jour, et leur volent même la vedette pour les sortir de l’impasse ! Chaque représentation invente une nouvelle histoire, qui n’existait pas hier, et disparaîtra demain ! A l’occasion de ce festival, un goûter sera offert aux enfants ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 14:30:00

fin : 2024-05-15 16:15:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

