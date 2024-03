Les amphibiens à la découverte des crapauds, grenouilles et tritons ! RDV sur le parking du pôle Anne Desrays Thouars, vendredi 29 mars 2024.

Venez découvrir la biologie et le cycle de vie des amphibiens lors d’un premier temps en salle autour de jeux interactifs, puis un second temps en extérieur pour observer plusieurs espèces dans leur milieu naturel. Sortie animée par Matthieu BOULLANT de l’association Deux-Sèvres Nature Environnement. Sortie organisée dans le cadre de la 30ème édition de Fréquence Grenouille.

Prévoir bottes et lampes.

Programmation complète des sorties nature disponible à la Maison du Thouarsais EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 19:30:00

fin : 2024-03-29

RDV sur le parking du pôle Anne Desrays 7 Rue Anne Desrays

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@maisonduthouarsais.com

L’événement Les amphibiens à la découverte des crapauds, grenouilles et tritons ! Thouars a été mis à jour le 2024-02-29 par Maison du Thouarsais