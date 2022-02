Les 6 jours de Garonne Tonneins, 4 juillet 2022, Tonneins.

Les 6 jours de Garonne Tonneins

2022-07-04 – 2022-07-09

Tonneins Lot-et-Garonne Tonneins

Les 6 Jours de Garonne proposent de vivre une aventure humaine et sportive dans l’espace naturel formé par le bassin de la Garonne sur 250 km de Tonneins à l’océan.

2 parcours de 3 jours et 1 parcours de 6 jours seront proposés, sur 3 départements traversés, en itinérance sur l’eau et au sol.

Les étapes sont des occasions de rencontres, d’échanges, de partage, de fête et de défis sportifs encadrés, de découverte du fleuve, de son environnement, de ses cultures. L’aventure connecte des territoires qui partagent un environnement naturel et historique.

Retour des grandes fêtes fluviales avec le prologue des 6 jours de Garonne. Au village se succèderont concerts,

animations, conférences, ateliers, défis et coin gourmand avant le grand départ le dimanche 3 juillet.

Programme en cours d’élaboration.

Les 6 Jours de Garonne proposent de vivre une aventure humaine et sportive dans l’espace naturel formé par le bassin de la Garonne.

Les 6 Jours de Garonne proposent de vivre une aventure humaine et sportive dans l’espace naturel formé par le bassin de la Garonne sur 250 km de Tonneins à l’océan.

2 parcours de 3 jours et 1 parcours de 6 jours seront proposés, sur 3 départements traversés, en itinérance sur l’eau et au sol.

Les étapes sont des occasions de rencontres, d’échanges, de partage, de fête et de défis sportifs encadrés, de découverte du fleuve, de son environnement, de ses cultures. L’aventure connecte des territoires qui partagent un environnement naturel et historique.

Retour des grandes fêtes fluviales avec le prologue des 6 jours de Garonne. Au village se succèderont concerts,

animations, conférences, ateliers, défis et coin gourmand avant le grand départ le dimanche 3 juillet.

Programme en cours d’élaboration.

Garonne Expansion – Ville de Tonneins

Tonneins

dernière mise à jour : 2022-02-11 par OT Val de Garonne