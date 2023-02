Les 10Km de Marseille Mairie des 2e et 3e arrondissements Marseille 2e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les 10Km de Marseille Mairie des 2e et 3e arrondissements, 1 avril 2023, Marseille 2e Arrondissement

2023-04-01 – 2023-04-02

Mairie des 2e et 3e arrondissements 2 Place Major

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhone Lors de la précédente édition des 10km de la Provence, l’édition avait accueilli près de 3 500 participants, dont de nombreux champions. Tracé, mesuré officiellement afin d’être qualificatif dès 2024 pour les championnats de France, ce 10KM est fortement attendu par les runners marseillais.



Acteur associatif marseillais, le club omnisports envisage de proposer un nouveau parcours roulant pour les athlètes, mais également immergé dans l’une des plus belles cartes postales de Marseille : le Vieux-Port.



L’événement sportif permettrait aussi de sensibiliser les Marseillais aux émissions de CO² provoquées par les transports, grâce à son village éco-mobilité.



Qu'est ce qu'un village éco-mobilité by ASPTT Marseille ? C'est un village éphémère qui sera implanté sur l'esplanade Jean-Paul II (parvis Notre-Dame de la Major). Celui-ci accueillera associations, starts-up, partenaires publics et privés qui accompagneront la métropole dans sa transition écologique. De nombreuses solutions de mobilité douces seront apportées. Rendez-vous les 1er et 2 avril 2023 pour la nouvelle édition des 10 Km de Marseille ! L'ASPTT relance cette épreuve toujours très prisée.

