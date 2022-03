Leïla Schirmeck, 20 mai 2022, Schirmeck.

Leïla Schirmeck

2022-05-20 – 2022-05-20

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

EUR Concert de Soul, groove. Leïla au chant, Foes ou Railo à la guitare. Leïla est une chanteuse autodidacte, tout autant compositrice et interprète.

Née à Toulouse, Leïla est hypersensible à la musique depuis l’enfance, elle apprend à chanter à l’écoute d’Aretha Franklin, Nina Simone, Billie Holiday, ou Edith Piaf… des univers musicaux qui la transportent, l’inspirent, et rapidement, sa voix étincelle et développe un timbre unique, groove entre soul, jazz et racines Gospel. À l’adolescence, Leïla découvre et pratique la danse, mais à l’âge du lycée, opte pour la seule musique puis séjourne à New York où elle intègre plusieurs formations. De retour en France, elle est admise à l’Université de Strasbourg en musicologie. Elle y rencontre des musiciens de tous univers, se perfectionne en chant, s’essaie au violon. Elle enregistre en 2018 un premier EP guitare-voix. Son EP LEILA est disponible depuis le 29 novembre. Leïla défend l’émotion, l’identité, la liberté, la tolérance, les valeurs transmises par sa grand-mère…

+33 6 26 97 53 62

Concert de Soul, groove. Leïla au chant, Foes ou Railo à la guitare. Leïla est une chanteuse autodidacte, tout autant compositrice et interprète.

Née à Toulouse, Leïla est hypersensible à la musique depuis l’enfance, elle apprend à chanter à l’écoute d’Aretha Franklin, Nina Simone, Billie Holiday, ou Edith Piaf… des univers musicaux qui la transportent, l’inspirent, et rapidement, sa voix étincelle et développe un timbre unique, groove entre soul, jazz et racines Gospel. À l’adolescence, Leïla découvre et pratique la danse, mais à l’âge du lycée, opte pour la seule musique puis séjourne à New York où elle intègre plusieurs formations. De retour en France, elle est admise à l’Université de Strasbourg en musicologie. Elle y rencontre des musiciens de tous univers, se perfectionne en chant, s’essaie au violon. Elle enregistre en 2018 un premier EP guitare-voix. Son EP LEILA est disponible depuis le 29 novembre. Leïla défend l’émotion, l’identité, la liberté, la tolérance, les valeurs transmises par sa grand-mère…

Schirmeck

dernière mise à jour : 2022-03-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche