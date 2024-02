Lecture publique « 1100 Jours » Château-Renault, jeudi 29 février 2024.

Lecture publique « 1100 Jours » Château-Renault Indre-et-Loire

Inspirée d’une histoire réelle, la pièce relate d’un parcours de vie. Cela se passe à l’hôpital mais

on ne fait pas que d’y mourir, souvent on y guérit, ici on y renait.

Lecture publique proposée dans le cadre d’une résidence de création.

On est lundi 5 janvier il est 9h53 il pleut sur la voie rapide et il reste 3 minutes à Alexandre

avant de faire partie des statistiques. Alexandre se fait percuter à moto sur une quatre-voies

et se retrouve plongé dans le coma, la jambe en carpaccio et l’artère fémorale sectionnée.

Commence alors un long combat pour survivre, réapprendre à compter et réapprendre à vivre.

Tout public

Durée 30-45 min

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:30:00

fin : 2024-02-29

Rue de l’Abreuvoir

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

