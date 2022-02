Lecture par Nature Fuveau Fuveau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fuveau Bouches-du-Rhône Fuveau Illustrations exposées du 22 janvier au 26 février à la Bibliothèque municipale de Fuveau.

Vernissage de l’exposition le 22 février à partir de 17 h, en présence des artistes Lisa Mouchet, Simon Roussin et Manuel Marsol. Quatre dessinateurs livrent une série d’images inédites et nous plongent chacun à leur manière dans l’univers du cinéma. Cette exposition est l’occasion d’une production spéciale de risographies en tirage limité… +33 4 42 65 65 81 Illustrations exposées du 22 janvier au 26 février à la Bibliothèque municipale de Fuveau.

Vernissage de l’exposition le 22 février à partir de 17 h, en présence des artistes Lisa Mouchet, Simon Roussin et Manuel Marsol. rue Marc Scudo Bibliothèque Fuveau

