Lecture musicale et apéritif Dives-sur-Mer, 12 août 2022

Lecture musicale et apéritif

Halles médiévales Place de la République Dives-sur-Mer Calvados Place de la République Halles médiévales

2022-08-12 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-12 19:00:00 19:00:00

Place de la République Halles médiévales

Dives-sur-Mer

Calvados

Que laisserons-nous aux générations à venir ? Qu’avons-nous à dire à ceux qui vivront en 2050 ? Les défis sont multiples : relations à la nature, au progrès, à la cause animale… Parce que le plus élémentaire est aujourd’hui menacé, des voix s’élèvent pour protéger la vie dans toute sa diversité et rappeler que l’humanité est toujours à construire.

Textes de Marie Desplechin, Jacques Gamblin, Marielle Macé, Théodore Monod, Pierre Rabhi, Fabienne Raphoz, Hubert Reeves, Laurence Vielle…

Conception et interprétation par Philippe Müller et Vincent Vernillat.

Avec Christian Anger à l’accordéon et Michaël Patry à la guitare.

Dès 10 ans.

Billet d’entrée à retirer à la médiathèque.

Cie PMVV Le Grain de Sable

Place de la République Halles médiévales Dives-sur-Mer

