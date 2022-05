L’Eaucourtoise Eaucourt-sur-Somme, 22 mai 2022, Eaucourt-sur-Somme. L’Eaucourtoise Eaucourt-sur-Somme

2022-05-22 – 2022-05-22

Eaucourt-sur-Somme Somme Eaucourt-sur-Somme 4 4 5 VTT 28km / 61km / D+950 nMarche 8/12 km nTrail 17km Inscription dès 8h – départ libre nInscription sur place VTT 28km / 61km / D+950 nMarche 8/12 km nTrail 17km Inscription dès 8h – départ libre nInscription sur place eaucourtveloclub@gmail.com https://www.helloasso.com/ VTT 28km / 61km / D+950 nMarche 8/12 km nTrail 17km Inscription dès 8h – départ libre nInscription sur place fotorech

Eaucourt-sur-Somme

