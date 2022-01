L’eau dans le paysage Ville de Villenave d’Ornon Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Balade dans le cadre des RV durables de l’Agenda 21. —————————————————- ### De l’eau nous connaissons celle de nos robinets, des rivières, des océans et des étangs, ou encore celle de la pluie. Pourtant cette dernière est également un puissant moteur qui modèle notre paysage, que ce soit en surface ou sous nos pieds, et qui a modelé nos habitudes et usages au bord de ce grand fleuve qu’est la Garonne. **+ d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable**

Pour tous • Gratuit sur réservation

Sortie animée par Terre & Océan Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde

