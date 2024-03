Le Tir Sacré / Théâtre de Fontenay-Le-Fleury Théâtre de Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury, mardi 26 mars 2024.

Le Tir Sacré / Théâtre de Fontenay-Le-Fleury Le Tir Sacré est un duo, performance théâtrale et chorégraphique, qui joue avec la musicalité du commentaire sportif. Mardi 26 mars, 20h30 Théâtre de Fontenay-le-Fleury

Début : 2024-03-26T20:30:00+01:00 – 2024-03-26T21:30:00+01:00

Le Tir Sacré est un duo qui joue avec la musicalité du commentaire sportif. Deuxième pièce de la chorégraphe Marine Colard qui mêle enjeux chorégraphiques et textuels, ce duo explore les liens entre le geste et le commentaire sportif. Quelle relation entre la posture d’excellence et de performance de l’athlète, et l’aspect parfois dramatique et exubérant du commentaire du journaliste ? Performance théâtrale et chorégraphique, Le Tir Sacré est une savoureuse oscillation entre déconstruction minutieuse des lignes du corps et décontextualisation des mots. Jusqu’où ce duo se risquera-t-il dans cette escalade pour toujours plus de performance, pour toujours plus d’émotions ? Jusqu’où se risqueront-elles ensemble ?

Théâtre de Fontenay-le-Fleury Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-Le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « petitefouleproduction@gmail.com »}]