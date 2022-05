Le tiap ygossais Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Landes

Ygos-Saint-Saturnin Landes Ygos-Saint-Saturnin Le tiap ygossais, l’occasion de se retrouver autour d’un marché gourmand nocturne fort convivial : produits du terroir, artisanat, animation avec Karine Villena

Restauration sur place, buvette

AMICALE YGOSSAISE

