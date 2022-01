LE STADE MMARENA Le Mans, 9 février 2022, Le Mans.

LE STADE MMARENA Parking M1, MMArena Chemin aux boeufs Le Mans

2022-02-09 – 2022-02-09 Parking M1, MMArena Chemin aux boeufs

Le Mans Sarthe

EUR 7 9 Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez les salons et loges, l’espace médias, les bords pelouse, les vestiaires, du plus grand équipement sportif et événementiel du Mans.

Avec le soutien de Le Mans Stadium. Votre guide sera Julien Hardy du service tourisme et patrimoine.

Rendez-vous : parking M1 puis entrée A.

Billetterie uniquement à la Maison du Pilier-Rouge.

+33 2 43 47 40 30

