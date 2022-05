LE SCIENCE TOUR LITTORAL Les Moutiers-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Catégories d’évènement: Les Moutiers-en-Retz

LE SCIENCE TOUR LITTORAL Les Moutiers-en-Retz, 11 août 2022

2022-08-11 – 2022-08-11

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique Le science tour abordera les mécanismes liés aux pollutions des eaux, et sensibilisera les publics à la nécessité des restaurer les milieux aquatiques. Les différents espaces mis en place sont les suivants :

– Un camion-laboratoire : exploration numérique, observation d’échantillons …

– des ateliers d’expérimentations ludiques sur les algues, le sable, le sel, le climat, la qualité des eaux, les bassins versants …

– des sorties de terrain quand cela est possible avec un sac à dos d’exploration du milieu

– une exposition interactive : 20 000 lieux aquatiques Les animateurs des Petits Débrouillards reviennent cette année pour sensibiliser petits et grands de façon ludique à la gestion du littoral !

