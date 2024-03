Concert Electroplume Birdrums Kids Château de Ranrouët Herbignac, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04T16:00:00+02:00 – 2024-05-04T17:00:00+02:00

Un plongeon dans l’univers musical des oiseaux pour les 5-12 ans.

Pour les plus petits et les plus grands, Christophe Piot à travers son projet Electroplume accompagne les chants d’oiseaux avec sa batterie.

Un concert pédagogique qui permet d’aborder la découverte des oiseaux de façon artistique et sonore.

À partir de 5 ans.

Château de Ranrouët Rue de Ranrouët 44410 Herbignac Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire

CULTURE FAMILLE