Tsef Zon(e) Carré d’argent Pontchâteau, 4 mai 2024, Pontchâteau.

Tsef Zon(e) Samedi 4 mai 2024, 18h30 Carré d’argent entrée libre

Portées par l’énergie salvatrice d’un héritage commun, les danseuses Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry, revisitent avec une vitalité galvanisante les codes du fest-noz. Spirales et rondes infinies, jeu de regards et justesse des gestes jusqu’à la transe, nous prennent aux tripes.

+ repas partagé à l’issue du spectacle

Gratuit sur inscription : 02 40 01 61 01 / billetteriecap@pontchateau.fr

