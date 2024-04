Alice au pays des Merveilles Théâtre de Poche Graslin – TPG Nantes, samedi 4 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-04 16:30 – 17:15

Gratuit : non 9,50 € jusqu’à 12 ans / 11,50 € plein tarif Réservations :- www.theatredepochegraslin.fr- 02 40 47 34 44

Conte théâtralisé et musical. Voici une adaptation tendre et drôle du célèbre conte ! Une belle occasion pour les tout-petits d’aborder l’univers de Lewis Carroll. Un lapin écossais très pressé a rendez-vous avec une reine de cœur diva… Ainsi commence le rêve merveilleux d’Alice. Le visuel, la variété des formes théâtrales et la générosité des comédiens ont fait l’unanimité des petits et des grands. Une version déjantée du conte de Lewis Caroll, mêlant ombres chinoises, masques, interactivité, marionnettes et chansons, tout est prétexte à l’étonnement, la découverte, le rire et l’émotion. D’après le texte de Lewis Caroll Mise en scène : Philippe GouinAvec Marie Simon et Camille MuzardComposition musicale : Philippe Gouin et Marie Ssimon Jeune public à partir de 4 ans. Durée : 45 min. Représentations du 20 avril au 4 mai 2024 :jeudis, vendredis, samedis à 16h30

Théâtre de Poche Graslin – TPG Centre Ville Nantes 44000

02 40 47 34 44 http://www.theatredepochegraslin.fr accueil@theatredepochegraslin.fr https://www.theatredepochegraslin.fr/