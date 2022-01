Le roi du boulevard est de retour ! Ouistreham, 30 janvier 2022, Ouistreham.

Le roi du boulevard est de retour ! Place du marché Le Dansoir Ouistreham

2022-01-30 16:00:00 16:00:00 – 2022-01-30 17:00:00 17:00:00 Place du marché Le Dansoir

Ouistreham Calvados Ouistreham

Une mécanique irréprochable … un jeu d’acteur flamboyant … une mise en scène exigeante … Le roi du boulevard est de retour !

« Roi du boulevard, Feydeau fut également le précurseur du seul en scène, en cinq monologues c’est toute la bêtise crasse et touchante de l’être humain qu’il nous dépeint.

Un Sebastien Gentil, époustouflant, où pendant une heure, l’acteur réussit la prouesse rare, artistique et physique, d’interpréter avec une virtuosité baroque et flamboyante cinq personnages de la bourgeoisie parisienne de 1900.

Cette prouesse est portée sans concession par la mise en scène exigeante d’Isabelle Alfred, comédienne et directrice artistique, et rythme admirablement le spectacle. »

Source : Le Dansoir

Une mécanique irréprochable … un jeu d’acteur flamboyant … une mise en scène exigeante … Le roi du boulevard est de retour !

« Roi du boulevard, Feydeau fut également le…

dansoirkarinesaporta@gmail.com +33 6 43 45 66 84 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/le-roi-du-boulevard-est-de-retour.html

Une mécanique irréprochable … un jeu d’acteur flamboyant … une mise en scène exigeante … Le roi du boulevard est de retour !

« Roi du boulevard, Feydeau fut également le précurseur du seul en scène, en cinq monologues c’est toute la bêtise crasse et touchante de l’être humain qu’il nous dépeint.

Un Sebastien Gentil, époustouflant, où pendant une heure, l’acteur réussit la prouesse rare, artistique et physique, d’interpréter avec une virtuosité baroque et flamboyante cinq personnages de la bourgeoisie parisienne de 1900.

Cette prouesse est portée sans concession par la mise en scène exigeante d’Isabelle Alfred, comédienne et directrice artistique, et rythme admirablement le spectacle. »

Source : Le Dansoir

Place du marché Le Dansoir Ouistreham

dernière mise à jour : 2022-01-21 par