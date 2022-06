Le Petit Poucet, lecture dessinée musicale – ANNULE Mutzig, 13 août 2022, Mutzig.

Le Petit Poucet, lecture dessinée musicale – ANNULE

39 rue du Château des Rohan Mutzig Bas-Rhin

2022-08-13 – 2022-08-13

Mutzig

Bas-Rhin

Agnès Ledig, Frédéric Pillot et Bertrand Fiard présentent : Le Petit Poucet, lecture dessinée musicale.

Le Petit Poucet comme vous ne l’avez jamais vu !

Agnès Ledig prêtera sa voix, Frédéric Pillot son coup de pinceau et Bertrand Fiard ses notes de piano pour faire vivre sous vos yeux, en direct, ce conte intemporel. Cette lecture dessinée musicale sera suivie d’un entretien avec les artistes et d’une séance de dédicace de l’album réalisé en collaboration par Agnès Ledig (texte) et Frédéric Pillot (illustrations).

– de 15h à 16h : représentation (salle de spectacle La Scène Le Rohan)

– de 16h à 16h15 : échange avec les artistes (salle de spectacle La Scène Le Rohan)

– de 16h15 à 18h : dédicaces (cour du Château des Rohan ou médiathèque en cas d’intempéries)

Découvrez le conte du petit poucet sous d’autres formes !

+33 3 88 38 70 55

Agnès Ledig, Frédéric Pillot et Bertrand Fiard présentent : Le Petit Poucet, lecture dessinée musicale.

Le Petit Poucet comme vous ne l’avez jamais vu !

Agnès Ledig prêtera sa voix, Frédéric Pillot son coup de pinceau et Bertrand Fiard ses notes de piano pour faire vivre sous vos yeux, en direct, ce conte intemporel. Cette lecture dessinée musicale sera suivie d’un entretien avec les artistes et d’une séance de dédicace de l’album réalisé en collaboration par Agnès Ledig (texte) et Frédéric Pillot (illustrations).

– de 15h à 16h : représentation (salle de spectacle La Scène Le Rohan)

– de 16h à 16h15 : échange avec les artistes (salle de spectacle La Scène Le Rohan)

– de 16h15 à 18h : dédicaces (cour du Château des Rohan ou médiathèque en cas d’intempéries)

Mutzig

dernière mise à jour : 2022-06-16 par