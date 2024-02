Le Pavillon Mieux Être, Mieux Faire, Mieux Devenir Le Pavillion Ouistreham, vendredi 29 mars 2024.

Le Pavillon Mieux Être, Mieux Faire, Mieux Devenir Le Pavillion Ouistreham Calvados

Vendredi

Au programme, une variété d’ateliers, de conférences et d’activités axés sur le bien-être physique, mental et émotionnel. Découvrez des techniques de développement personnel, des conseils pour une vie plus équilibrée et des méthodes pour cultiver un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle.

Au programme, une variété d’ateliers, de conférences et d’activités axés sur le bien-être physique, mental et émotionnel. Découvrez des techniques de développement personnel, des conseils pour une vie plus équilibrée et des méthodes pour cultiver un environnement propice à la croissance personnelle et professionnelle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Le Pavillion 11 rue des arts

Ouistreham 14150 Calvados Normandie contact@mieuxetrenormandie.fr

L’événement Le Pavillon Mieux Être, Mieux Faire, Mieux Devenir Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Caen la Mer