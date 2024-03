Le parc FABRIKUS WORLD à VIAS RECRUTE FABRIKUS WORLD Vias, mardi 19 mars 2024.

Le parc FABRIKUS WORLD à VIAS RECRUTE A la recherche d’un job saisonnier ou d’un emploi stable, jeunes diplômés, sans expérience ou expérimentés en reconversion, rejoignez-nous ! Mardi 19 mars, 09h00 FABRIKUS WORLD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T09:00:00+01:00 – 2024-03-19T17:00:00+01:00

Venez découvrir nos opportunités que ce soit pour la saison estivale ou pour la réouverture du 30 Mars 2024, nous renforçons nos équipes dans le cadre de notre développement en proposant différents postes : caissières, hôtes d’accueil, opérateurs, animateurs, vendeurs, runners, cuisiniers, serveurs, agents d’entretien, artistes, mascottes….

Dynamique et disposant d’une vraie aisance relationnelle, vous aimez plus que tout créer l’enchantement et la satisfaction des clients. Vous avez une bonne résistance physique et savez gérer votre stress. Excellente présentation exigée.

Rejoignez-nous !

FABRIKUS WORLD 34450 VIAS Vias 34450 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « entreprise.agde@pole-emploi.net »}, {« type »: « email », « value »: « recrutement@fabrikusworld.com »}]

Job dating La semaine du Tourisme