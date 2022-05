LE MANS FAIT SON CINÉMA Le Mans, 26 juin 2022, Le Mans.

LE MANS FAIT SON CINÉMA Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

2022-06-26 – 2022-06-26 Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans Sarthe

EUR 4 6 Venez découvrir des lieux de tournage dans la Cité Plantagenêt et participez à un casting pour jouer quelques saynètes.

Révélez vos talents d’acteurs et amusez vous!

Votre guide sera Nathalie Jupin du service tourisme et patrimoine.

Rdv : devant la Maison du Pilier-Rouge.

