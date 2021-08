LE GRAND DÉBARRAS – CHAÎNON MANQUANT Changé, 17 septembre 2021, Changé.

LE GRAND DÉBARRAS – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-17 – 2021-09-17

Changé Mayenne Changé

Le Grand Débarras est un vide grenier. Enfin pas tout à fait. On y vient certes comme dans une braderie y dénicher des objets rares et faire de bonnes affaires. Mais ici c’est la compagnie OpUS qui nous accueille !

Dans ce grand foutoir de théâtre de proximité se mêlent fiction et réalité. Ainsi au hasard de notre balade, on tombe sur des vendeurs pas comme les autres, des objets introuvables et une fusée. Un moment de vie drôle et décalé, comme OpUS en a le secret.

Conception, mise en jeu et scénographie : Pascal Rome, assisté de Ronan Letourneur, Mathieu Texier et Isa Lebihan.

Création des espaces et jeu : Fabienne Gautier, Dominique Giroud, Isabelle Lebihan, Ronan Letourneur, Oliver Miraglia, Laurent Patard ou Gérard Court, Pascal Rome, Matthieu Sinault, Mathieu Texier, Titus ou Christian Goichon, Emmanuelle Veïn.

Tout public

Durée : 2h30 – Gratuit

LE GRAND DEBARRAS – Cie OpUS

https://www.lechainon.fr/programmation/le-grand-debarras/

