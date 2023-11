PAPIERS DANSÉS – SAISON CULTURELLE DE L’ERNÉE La Bagagerie Saint-Denis-de-Gastines Catégories d’Évènement: Mayenne

Saint-Denis-de-Gastines PAPIERS DANSÉS – SAISON CULTURELLE DE L’ERNÉE La Bagagerie Saint-Denis-de-Gastines, 14 mai 2024, Saint-Denis-de-Gastines. Saint-Denis-de-Gastines,Mayenne Danse, arts plastiques – La Libentère.

2024-05-14 fin : 2024-05-14 . EUR.

La Bagagerie

Saint-Denis-de-Gastines 53500 Mayenne Pays de la Loire



Dance, visual arts? La Libentère ¿Danza, artes visuales? La Libentère Tanz, bildende Kunst? Die Libentère Mise à jour le 2023-11-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Mayenne, Saint-Denis-de-Gastines Autres Lieu La Bagagerie Adresse La Bagagerie Ville Saint-Denis-de-Gastines Departement Mayenne Lieu Ville La Bagagerie Saint-Denis-de-Gastines latitude longitude 48.34271;-0.86474

La Bagagerie Saint-Denis-de-Gastines Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-de-gastines/