PAMPA ! BLUE GENE La Canopée Mayenne, vendredi 22 mars 2024.

Pampa ! Découvrez la nouvelle saison musicale et itinérante organisée à Mayenne. Des moments de découvertes musicales organisés dans différents lieux du centre-ville.

Le projet musical BLUE GENE est né de la rencontre entre deux artistes aux horizons très différents. Iain Ewok Robinson, poète et militant sud-africain, et Charles Amblard, compositeur français, ont uni leurs forces pour créer une musique transcendantale, imprégnée de la puissance brute de la réalité mondiale. .

La Canopée 49 Bd Lucien de Montigny

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire info@pampa-mayenne.fr

Début : 2024-03-22 20:30:00

