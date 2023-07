Un beau jour • Cie à, Nicolas Alline Le Quarante Laval, 15 mai 2024, Laval.

Un beau jour • Cie à, Nicolas Alline Mercredi 15 mai 2024, 18h00 Le Quarante 6€ · 9€

Icône absolue de la chanson française, femme libre aux multiples facettes, Barbara n’a jamais cessé de susciter admiration et fascination. À l’image de ce voyage visuel et sonore, portrait impressionniste de la chanteuse évoquant aussi bien son dévouement au public et au métier d’artiste, sa fantaisie, sa lumière, mais aussi ses parts d’ombre.

Théâtre d’objets, marionnettes, images projetées, jeu d’acteur : chaque chanson ici choisie convoque son propre langage pour raconter une histoire, une couleur du personnage, mettant en jeu le rapport intime de chacun des trois interprètes avec Barbara. Puissante et intemporelle, l’œuvre de l’artiste renaît ici comme objet poétique inclassable, expérience immersive et intimiste au cœur de ses notes et de ses mots.

Le Quarante 40 rue du Britais, 53000 Laval Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://letheatre.laval.fr/spectacles/un-beau-jour/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T18:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:00:00+02:00

2024-05-15T18:00:00+02:00 – 2024-05-15T19:00:00+02:00

Le Théâtre Laval

Jef Rabillon