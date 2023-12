Kham Meslien Cloître des Ursulines Château-Gontier, 14 mai 2024 10:30, Château-Gontier.

Kham Meslien Mardi 14 mai 2024, 12h30 Cloître des Ursulines entrée gratuite

Les rendez-vous gratuits ne sont pas réservables en ligne pour vous éviter les frais liés à la plateforme de vente.

T. 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org

Si ses compositions évoquent les grands espaces, c’est que le musicien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies accrocheuses. Accompagné d’un looper et d’effets, d’un charango et de percussions, il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les improvisations, évoquant les premiers disques solo d’Henri Texierou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser embarquer, pour s’apercevoir peu à peu de l’évidence : la vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations.

Cloître des Ursulines 4 bis rue Horeau 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier 53200 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-carre.org/evenement/kham-meslien/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T12:30:00+02:00 – 2024-05-14T13:15:00+02:00

musique heures suspendues

Jean-Michel Delage