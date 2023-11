HF Thiefaine… Replugged (Tournée) Espace Mayenne, 16 mai 2024, LAVAL.

PLATESV-R-2021-008830/31/32 Co-production: ARACHNEE PRODUCTIONS Depuis 40 ans, Hubert-Félix Thiéfaine est classé parmi les inclassables. Roi des mots et de la rime, prince de l’insolence, le poète se tient loin des goûts du showbiz et des médias. Après une tournée acoustique Unplugged, acclamée par le public, Hubert-Félix Thiéfaine rebranche les guitares et propose le Replugged, second volet de cette double tournée historique. Le chanteur revisite son répertoire de poète-rock en façonnant une nouvelle setlist originale, constituée de ses morceaux emblématiques les plus célèbres et de pépites moins connues mais toutes aussi marquantes. Indéniablement la tournée la plus ambitieuse de cet artiste hors du commun, référence incontournable de la chanson française. Hubert-Félix Thiefaine

Espace Mayenne LAVAL 2, rue Joséphine Baker Mayenne

