Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Cube, 31 décembre 2022, Villenave-d'Ornon.

Réveillon de la Saint-Sylvestre Samedi 31 décembre, 20h30 Le Cube

Tarifs : 89 € adhérent – 99 € non adhérent • 30 € pour les enfants – 12 ans

Ambiance et cotillons jusqu’à l’aube

Le Cube chemin de Cadaujac, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

05 57 99 52 14 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/le-cube/ Le Cube se développe sur une surface de 517 m2 et peut accueillir jusqu’à 1554 personnes en configuration debout. Ses gradins rétractables permettent d’envisager quatre configurations différentes. Elle est adaptée pour recevoir des événements de types concerts, spectacles, conférences, grands repas etc. Le Cube est équipé d’un guichet pour la billetterie, de vestiaires, de quatre loges, de gradins rétractables, d’un éclairage scénique complet, de tables rondes, chaises, office et local de plonge.

Comme chaque année, le Comité d’action sociale et de loisirs organise le réveillon du 1er de l’An.

Passez le cap de la nouvelle année en famille ou avec les amis dans une ambiance chaleureuse et festive, animée par Bernard CODESO.

Menu

Cocktail et ses amuses bouches

Foie gras mi-cuit au poivre, compotée d’oignons et réduction de poire

Le filet de Saint Pierre, sauce vierge

Le trou Bordelais

La noisette de veau rôtie, palet de pommes et petits légumes

Le fromage du moment, jeune salade

Le finger chocolat des fêtes, légèreté vanille et noisettes caramélisées

Les Vins

Château MILLET vin blanc moelleux

Château La rose du Pin vin blanc sec

Château Les Clauzots Graves 2016

Champagne 1 bouteille pour 6

Cotillons, soupe à l’oignon servie à l’aube.

Réservez à partir du 21 novembre 2022 de 10 h à 16 h.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T20:30:00+01:00

2022-12-31T23:59:00+01:00