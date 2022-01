Le cirque des romantiques Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Le cirque des romantiques Caen, 17 mars 2022, Caen. Le cirque des romantiques Galerie des Croisiers 9 rue des Croisiers Caen

2022-03-17 – 2022-03-30 Galerie des Croisiers 9 rue des Croisiers

Caen Calvados L’exposition Le cirque des romantiques débarque à la galerie des Croisiers.

Une exposition organisée par le photographe Cyrille Mulot présente une série de portraits où défilent visages mélancoliques et personnages romanesques.

Horaires : 11h00 – 20h00 tous les jours (sauf mercredi 30 mars 11h00 – 16h00)

