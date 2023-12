Atelier – Ruche en paille Le château de Sanzay Argentonnay, 24 avril 2024, Argentonnay.

Argentonnay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Venez vous essayer à la technique de la vannerie spiralée pour fabriquer, à partir de la paille de seigle, votre ruche en paille…un abri confortable et adapté pour les abeilles que nous souhaitons accueillir et protéger en même temps.

N’hésitez-pas à contacter la Colporteuse au plus vite, les places étant limitées..

Le château de Sanzay

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bocage Bressuirais