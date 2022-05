Le Cerf sans bois Aix-en-Provence, 25 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le Cerf sans bois Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-05-25 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-25 16:45:00 16:45:00 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

7 7 Le Cerf sans bois est un conte initiatique qui questionne la possibilité de trouver sa liberté personnelle en s’affranchissant des injonctions d’une figure parentale dominante. Nous y découvrons Sylvain, le fils du gardien de la forêt, qui ne pourra succéder à son père, le grand cerf, que si ses bois poussent. Pour emmener les enfants dans l’univers de Sylvain et sensibiliser leur perception, les conteuses font naître le théâtre sous leurs yeux. Tout le plateau devient poésie ; le corps des comédiennes devient support, un morceau de plastique une cascade, une lampe de poche révèle un éléphant géant. Un espace onirique absolu.



● Création : Marine Torre

● Mise en scène : Kristina Strelkova

● Comédiennes : Marine Torre et Nolwenn Le Gal

● Création lumière : Laurence Meili

● Musique : Alexis Liosha et Leo Lor.

Le Cerf sans bois, spectacle jeune public de Marine Torre avec Nolwenn Le Gal, dans le cadre du festival Les Journées de l’éloquence.

https://www.atelier-languefrancaise.fr/

