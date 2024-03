Le buste de Nefertiti Reine d’Egypte Cité des sciences et de l’Industrie Paris, mardi 19 mars 2024.

Le buste de Nefertiti Reine d’Egypte Découvrez en réalité augmentée l’histoire du buste de Nefertiti comme jamais auparavant. 19 – 23 mars Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et gratuit

Début : 2024-03-19T12:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T10:30:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Plongez dans son monde fascinant et explorez son histoire captivante. Au travers d’une immersion inégalée, laissez-vous transporter au cœur de cette découverte.

Démonstration proposée par Real Illusions.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/