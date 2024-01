UNE SOIRÉE CHEZ OFFENBACH THEATRE DE PASSY – PARIS Paris, samedi 27 avril 2024.

UNE SOIRÉE CHEZ OFFENBACHAuteur : Martin Loizillon, musique de Jacques Offenbach Metteur en scène : Martin LoizillonComédien(s) : Chanteurs (en alternance) : Nicolas Rigas, Christine Tocci, Clémentine Decouture, Pierre-Antoine Chaumien, Guillaume Zhang, Xavier Flabat Piano (en alternance) Ruta Lenciauskaite, Félix Ramos Un spectacle lyrique et joyeux autour du génial Offenbach !Un pétillant voyage lyrique, drôle et musical, où quatre solistes de renom (Opéra d’Avignon, Théâtre des Champs Elysées, Chorégies d’Orange, Monte-Carlo…) interprètent les succès célèbres d’Offenbach (La Vie Parisienne, la Belle Hélène, la Périchole, les Contes d’Hoffmann…), agrémentés d’un livret à la Feydeau , simple et joyeux, pour nous entraîner dans une grande soirée lyrique déjantée.Spectacle lyrique

Tarif : 20.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 16:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE PASSY – PARIS 95, RUE DE PASSY 75016 Paris 75