La Maison Tolmer ou l’invention de l’Art publicitaire Bibliothèque Forney Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 11h00 à 12h30

.Public adultes. gratuit

une rencontre de la bibliothèque Forney dans le cadre de son cycle des Surprenants samedis

Alfred Tolmer (1876 -1957) se familiarise

naturellement avec les techniques de l’imprimerie paternelle et lancera sa

propre entreprise éditoriale en 1910. Il s’oriente vers le secteur naissant de

la «réclame», commanditée par des commerçants et des industriels

progressistes. Homme charismatique et passionné d’arts graphiques, il s’entoure

d’artistes talentueux qui contribuent à la renommée internationale de l’étiquette

Tolmer apposée sur nombre de plaquettes, affiches, agendas, dépliants de

mode et catalogues, tous représentatifs du «bon goût et du luxe français». Son

atelier de cartonnage est plébiscité par les grands noms de l’industrie du luxe

et conçoit de prestigieux coffrets, flacons et boîtes de présentation à

l’exécution parfaite. L’excellence des ateliers Tolmer préfigure l’avènement de l’art

publicitaire. L’éclectique éditeur-imagier renouvellera aussi le livre pour

enfants.

Béatrice

Michielsen s’appuie sur l’important fonds d’archives des

ateliers Tolmer de la bibliothèque Forney et c’est par son choix de

documents clefs qu’elle fait renaître le parcours de cette maison d’exception, alliant

innovations esthétiques et techniques artisanales au bénéfice de l’art

publicitaire.

Béatrice Michielsen explore les courants artistiques

émergents de l’histoire du livre pour enfants, avec un intérêt spécifique pour l’avant-garde russe et les jouets d’artistes.

Elle publie des articles dans les revues spécialisées, construit des

expositions et est co-fondatrice de l’association Les amis d’André Hellé.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

Ville de Paris / Bibliothèque Forney boîtes Sérénade espagnole de Serge Wischnevski et Le joyeux corsaire de Raymond Bret-Koch