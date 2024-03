Save the Date : Samedi 27 avril 2024 Chaillot-Théâtre national de la Danse Paris, samedi 27 avril 2024.

Save the Date : Samedi 27 avril 2024 Nous vous invitons à célébrer haut en couleur les 20 ans de la mission Vivre Ensemble et de la RECA à partir de 14h à Chaillot-Théâtre national de la Danse. Samedi 27 avril, 14h00 Chaillot-Théâtre national de la Danse Entrée libre sur inscription

Pour fêter cet anniversaire avec vos publics, la Comédie Française, le Centre national de la Danse, La Villette, L’Opéra-Comique et le collectif Yes We Camp s’associent à Chaillot pour vous concocter un programme d’ateliers de pratiques artistiques et un espace dédié au handicap avec la présentation de nombreux outils innovants !

Le programme détaillé et les modalités d’inscription vous seront précisés très bientôt.

Nous avons hâte de vous retrouver le 27 avril pour une journée de partage !

Chaillot-Théâtre national de la Danse 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Muette Île-de-France +33153653009 https://theatre-chaillot.fr/fr/culture-au-service-de-la-diversite-et-du-champ-social Depuis la Fondation du Théâtre National Populaire par Firmin Gémier en 1920, Chaillot accueille les artistes et les publics dans un lieu dont la dimension architecturale, historique et artistique a construit un symbole : celui d’un théâtre au service de la création et des publics dans leur diversité. Dirigé aujourd’hui par le chorégraphe Rachid Ouramdane, la programmation est majoritairement dédiée à la danse, tout en maintenant d’autres formes qui témoignent de la création artistique contemporaine. Métro ligne 6 ou 9, arrêt Trocadéro Sortie 1 avenue du Président Wilson – Bus 32 et 63

arts plastiques théâtre