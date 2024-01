ARIAS BAROQUES AIRS – ARIAS BAROQUES AIRS POUR FARINELLI EGLISE SAINTE ELISABETH DE HONGRIE Paris, samedi 27 avril 2024.

Mathieu Salama contre-ténor et son ensemble de musique de chambre. Accompagné par un ensemble de musique de chambre : Théorbe et Guitare : Olivier Pelmoine / Viole de gambe : Bruno Angé / Harpe chant : Sylvie Carroy / Lieu : Église Sainte-Élisabeth de Hongrie 195 Rue du Temple, 75003 ParisRécital exceptionnel autour des plus grands compositeurs de musique Baroque. Un délicieux voyage musical hors du temps dans une atmosphère intimiste.Un voyage musical dans le temps !Airs pour farinelliLes Castrats, avec leur tessiture si particulière, ont marqué le XVIIe et le XVIIIe siècle par la pureté et la limpidité de leur timbre de voix. Peu d'artistes sont aujourd'hui capables de vous envoûter comme un Farinelli si ce n'est Mathieu Salama, ce sopraniste lyrique contre-ténor à la voix si particulière, si différente et aux inflexions parfois enfantines voire étranges ; il va faire revivre le répertoire d'arias, d'airs sacrés et d'airs d'opéra, composés pour les grands castrats par Haendel, Caccini, Vivaldi, Caldara, Porpora, mais aussi Bach ou Purcell. Accompagné par un ensemble de musique de chambre :Théorbe et Guitare : Olivier Pelmoine / Viole de gambe : Bruno Angé et les élèves de la classe lyrique de l'école Crescendo. Avis de la presse : Le Parisien Mathieu Salama est un sopraniste. En France, ils ne sont qu'une poignée avec cette voix. Paris notre-dame Lorsque la voix de Mathieu Salama s'élève, pure et cristaline, on est immédiatement transporté plusieurs siècles en arrière. Le voyage dans le temps débute alors. Forum Opéra Dans la grande famille des contre-ténors,Mathieu Salama occupe une place à part. Ouest France Un moment trop rare ! Une voix inoubliable. Le Telegramme" Une voix si particulière, rare et envoûtante.

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-04-27 à 16:00

EGLISE SAINTE ELISABETH DE HONGRIE 195 RUE DU TEMPLE 75003 Paris 75