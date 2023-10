Atelier parents-enfants Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier parents-enfants Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 10h45 à 11h15

.Public enfants adultes. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

La médiathèque de la Canopée vous propose des activités artistiques et culturelles à découvrir avec votre jeune enfant ! Les parents sont invités à partager un moment culturel avec leurs jeunes enfants de 2 à 6 ans autour de thèmes variés et toujours ludiques ! Sur inscription obligatoire pour les enfants (les inscriptions sont ouvertes le 15 du mois précédent l’activité) Atelier accessible aux 2-6 ans accompagnés d’un parent. >> Samedi 2 décembre : atelier bébé signe Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee

