AYMERIC LOMPRET ESPACE ENCAN – Auditorium La Rochelle, 2 mars 2024, La Rochelle.

YOLO« Vous avez pas vu mon chien ?C’est un carlin. C’est mignon les carlins mais ça meurt jeune parce qu’on les sélectionnegénétiquement pour que le museau soit le plus petit possible. Alors ils crèvent d’insuffisance respiratoire…Quand il s’agit de faire chier, le cerveau humain c’est une belle machine »Auteurs : Pierre-Emmanuel Barré et Aymeric LompretMise en scène : Pierre-Emmanuel Barré Interprète : Aymeric LompretCo-production : La Prod, Labarakatarte et Beslon managementContact PMR : shop@bleucitron.net

Tarif : 16.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30

ESPACE ENCAN – Auditorium QUAI LOUIS PRUNIER 17000 La Rochelle