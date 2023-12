TITO NIEVES Le Bataclan Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Tito Nieves est considéré comme l’un des plus grands salseros et est surnommé le Pavarotti de la salsa en raison de sa voix claire et puissante. Né en 1959 à Puerto Rico, il déménage enfant avec sa famille à New York. Sa carrière musicale professionnelle débute en 1975 en tant que choriste au sein de l’Orquesta Cimarrón, avant d’en devenir le chanteur principal. Il rejoint ensuite Hector LaVoe, puis Conjunto Clasico, qui devient une sensation mondiale. Au milieu des années 80, Tito Nieves commence sa carrière en tant que soliste. Il enregistre son premier album intitulé The Classic (1988- RMM), et obtient son premier succès avec la chanson Sonámbulo. Les albums s’enchaînent ensuite rapidement, lui permettant de poursuivre son ascension vers les sommets des hit-parades. C’est son album crossover en anglais I Like it Like That (1996 – RMM) qui lui apportera un succès à l’échelle internationale.Il remporte plusieurs prix, dont des Ace Awards, et est nommé pour les prix Billboard et Grammy. Ses singles et ses albums se classent régulièrement dans le Top des classements. Il collabore avec de nombreux autres artistes tels que Ruben Blades, Celia Cruz, Cheo Feliciano… Toujours dans l’air du temps, il n’hésite pas à incorporer d’autres sonorités à sa musique, comme du reggaeton ou du R&B. Tito Nieves se consacre aussi à soutenir plusieurs jeunes qui cultivent le genre salsa. Il a entre autres enregistré No Me Lo Creo avec Daniela Darcourt, Fiesta avec David Kada, No Soy avec Norberto Vélez, Te Busqué avec Ronald Borjas. En juin 2023, il sort un nouveau single avec Gilberto Santa Rosa intitulé Soy.

Tarif : 59.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris