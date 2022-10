Café éco « prix, salaires et inflation » le 108 , 108 rue de Bourgogne, 17 novembre 2022, Orléans.

Café éco « prix, salaires et inflation » Jeudi 17 novembre, 19h00 le 108 , 108 rue de Bourgogne

Tarif normal : 3 euros, tarif réduit 1 euro pour les personnes en recherche d’emploi, en situation de handicap , gratuit pour les lycéens, étudiants et apprentis

Pour la deuxième saison l’association C.L.E.F., Comprendre L’Economie Facilement organise des cafés-éco. Notre projet : rendre l’économie accessible à toutes et tous.

Ouvert à toutes et à tous, le Café-Eco est l’occasion d’échanger et de débattre sur un enjeu économique majeur du moment de donner des clés pour comprendre les mécanismes économiques, mesurer leurs conséquences dans notre vie quotidienne, éclairer le citoyen dans une démarche d’éducation populaire.un rendez-vous pour celles et ceux qui cherchent à mieux comprendre ce monde, à s’informer en écoutant d’autres voix que celles des médias dominants. Un rendez-vous pour exercer son esprit critique, construire ou enrichir son opinion sur le thème traité.

Chaque séance débute par un exposé des 2 intervenants de 15 à 20 minutes chacun, suivi du débat avec les participants. La séance est principalement consacrée aux échanges avec la salle. La séance est co-animée par Guy Démarest, professeur agrégé en sciences économiques et sociales , docteur en sciences économiques et Pierre Vasseur , professeur agrégé en sciences économiques et sociales

Le 17 novembre : prix, salaires et inflation

Disparue et oubliée depuis plusieurs décennies, l’inflation est de retour. Quelles en sont les causes et les conséquences ? A-t-elle les mêmes impacts sur toutes les catégories de la population ? Est-elle le mal absolu, « l’hydre » que certains se plaisent à décrire, ou simplement « de l’huile dans les rouages » de l’économie ? Comment les revenus -salaires, revenus des indépendants, profits, bénéfices commerciaux, intérêts, dividendes, etc – subissent-ils la hausse des prix ?

La question est loin d’être uniquement technique, elle est profondément politique.



