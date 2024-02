Unarmoured de Clara Furey Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, vendredi 26 avril 2024.

Unarmoured de Clara Furey Dans un jardin de résonances, les corps se laissent vibrer au rythme des ondes lumineuses et sonores. Troublantes sculptures qui éveillent d’impérieux désirs. Vendredi 26 avril, 19h00 Centre Chorégraphique National d’Orléans Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-26T19:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:00:00+02:00

Dans un jardin de résonances, les corps se laissent vibrer au rythme des ondes lumineuses et sonores. Troublantes sculptures qui éveillent d’impérieux désirs. Avec Unarmoured, iels réclament le droit à un érotisme selon leurs termes. Grâce à une recherche physique autour de l’eau, Clara Furey fait déborder du tapis de scène l’immensité d’une mer intérieure qui rassemble et réconcilie ce qui auparavant avait été séparé. Unarmoured émerge d’un chaos fluide et charnel dont le déferlement des vagues laisse croire à l’infini comme émotion transformatrice. Ici, les membranes s’étirent et les frontières s’estompent : les corps n’ont plus besoin de se faire voir dans leurs contours mais pour l’énergie qui en déborde. Les plaisirs y sont pluriels et c’est avec la force de la terre qu’ils nous traversent et nous maintiennent au sol car il faudra bien tenir pour bâtir ensemble. Unarmoured, voilà comment nous arrivons, par la puissance de cette vulnérabilité à nous lier au monde.

Centre Chorégraphique National d’Orléans 37 rue du Bourdon Blanc, Orléans Orleans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ccn-orleans-reservations.mapado.com/event/313729-ouverture-publique-unarmoured-de-clara-furey »}]

spectacle vivant danse

© kinga Michalska