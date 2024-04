Ateliers d’initiation artistique de l’ESAD Orléans ÉSAD Orléans – site de l’Abreuvoir Orléans, lundi 29 avril 2024.

Ateliers d’initiation artistique de l’ESAD Orléans Pour les enfants et les ados qui aiment dessiner, peindre, bricoler, qui aiment rêver à des univers décalés, qui s’enthousiasment autant d’une boite de crayons de couleur que d’une console de jeu… 29 avril – 3 mai ÉSAD Orléans – site de l’Abreuvoir Sur inscription via notre site internet – Tarif unique de 35 euros pour la journée d’atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T10:00:00+02:00 – 2024-04-29T15:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T10:00:00+02:00 – 2024-05-03T15:00:00+02:00

Parce que l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Orléans croit fermement que les arts plastiques, la création, doivent être au cœur de nos vies pour les rendre plus belles, nous vous invitons à expérimenter avec nous dans ce nouveau format de partage et de transmission.

Sous forme de journées intenses et créatives, les enfants (7/11 ans) et ados (12/17 ans) pourront découvrir des manières nouvelles, amusantes et différentes de créer des dessins, des peintures, des objets. L’occasion de faire naître ou de réveiller leurs premières envies artistiques, de les encourager à continuer, à voir plus grand, à chercher plus loin, à nourrir toutes leurs curiosités.

Les ateliers 7/11 ans :

– Une collection pas comme les autres : Atelier proposé par Cassandre Jacoud

– Explorateurs d’images : Atelier proposé par Lucie Bretonneau

Les ateliers 12/17 ans :

– Comme des robots : Atelier proposé par Lucie Bretonneau

– Ranger / Déranger : Atelier proposé par Cassandre Jacoud

Informations pratiques :

Horaires : 10h – 15h

Tarif unique de 35 euros pour la journée d’atelier

Les ateliers ont lieu dans les espaces de l’ÉSAD : au printemps, au 6 rue de l’abreuvoir / en été, au 14 rue Dupanloup

ÉSAD Orléans – site de l’Abreuvoir 6 rue de l’Abreuvoir 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://esadorleans.fr/journees-dinitiation-artistique/ »}]

initiation artistique art

ESAD Orléans